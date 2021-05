Scarlet Nexus: trailer svela la demo per Xbox Series X|S e Xbox One disponibile ora

Bandai Namco ha annunciato con un nuovo trailer che da oggi è disponibile la demo di Scarlet Nexus in versione Xbox One e Xbox Series X|S. Questa versione di prova sarà pubblicata anche su PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal 28 maggio 2021.

La demo di Scarlet Nexus permetterà di "unirci alla FSE e prendere il controllo di Yuito o Kasane e divertirsi con i poteri psicocinetici fino allo scontro con il primo boss." Si tratterà quindi di una fase iniziale del gioco.

La demo ci permetterà di provare, come detto, Yuito, che si contraddistingue per l'uso di attacchi ravvicinati grazie alla sue spade. Inoltre, il personaggio può utilizzare poteri Pirocinesi, Teletrasporto, Chiaroveggenza e Sclerocinesi, prendendoli in prestito dai membri del suo team.

Scarlet Nexus includerà anche Kasane, secondo personaggio disponibile nella demo. Kasane è specializzata in attacchi a medio raggio con coltelli da lancio. Inoltre, può usare i poteri di Elettrocinesi, Supervelocità, Invisibilità e Duplicazione, sempre grazie ai compagni presenti in party.

Scarlet Nexus

Il trailer ci permette di farci un'idea del sistema di combattimento di Scarlet Nexus. Ci ricorda anche che il gioco uscirà il 25 giugno 2021. Se preordinate il gioco avrete accesso a una serie di contenuti in game: un set di costumi esclusivo, elementi cosmetici, accessori baki.

In attesa di testare la demo in prima persona, potete leggere il nostro provato di Scarlet Nexus.