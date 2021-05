Samorost gratis su Steam

Amanita Design ha deciso di fare a tutti un grande regalo mettendo gratis Samorost su Steam. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un'avventura punta e clicca molto semplice ma dallo stile grafico incredibile, pubblicata originariamente nel 2003. Se vogliamo è un ottimo modo per conoscere la serie, che conta tre episodi, l'ultimo dei quali abbastanza recente.

Pagina Steam di Samorost

Un'immagine di Samorost

Esplora gli esordi della serie di Samorost nella breve e originale avventura dello gnomo dello spazio già pubblicata nel 2003. Ora con suoni rimasterizzati, grafica migliorata e nuove musiche di Floex.

Amanita Design è un piccolo studio indipendente noto per le sue avventure dal design fantastico come Botanicula e Machinarium.

Se siete a caccia di offerte e regali, sono iniziati i Mega Saldi dell'Epic Games Store, con buoni da 10 euro da spendere sui prodotti che costano almeno 14,99€ e grossi regali come NBA 2K21.