Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: codice sorgente circola online, ecco cosa sappiamo

Lo scorso febbraio, CD Projekt è stata al centro di un cyber attacco che ha portato alla perdita di alcuni dati di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, che sono stati messi in vendita tramite un'asta nel dark web, con l'accordo che il leaker originale non avrebbe fatto circolare tali dati successivamente alla vendita. Ora, però, pare che queste informazioni siano di nuovo in circolazione.

Secondo quanto segnalato da Data Breaches, un gruppo hacker sta usando i dati di CD Projekt per pubblicizzare il proprio sito, che fungerebbe da piattaforma per i leak di dati. L'idea del gruppo è di organizzare i dati in archivi e dare l'accesso a tali dati agli utenti paganti (10.000 dollari). Il gruppo afferma di avere accesso al codice sorgente di Thronebreaker, The Witcher 3, The Witcher 3 RTX (ovvero la versione next-gen) e Cyberpunk 2077.

Per dimostrare di aver veramente accesso a tali dati, il gruppo ha condiviso, secondo quanto segnalato, gli SDK per PS4, PS5, Xbox e Switch senza bisogno di una password. Un utente di Resetera afferma di avervi avuto accesso.

Gli hacker affermano di essere in possesso di dati sensibili come i report finanziari della compagnia, gli accordi di non divulgazione e i documenti delle risorse umane, ma tutto ciò non sarà rilasciato pubblicamente. Solo i contenuti di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 saranno resi disponibili.

Riguardo a Cyberpunk 2077, si è parlato di nuove patch, DLC gratuiti e versioni next-gen nel 2021.