Genshin Impact: il cosplay di Amber di mochiiimarie è di alta qualità

Uno dei grandi punti di forza di Genshin Impact, il free to play di miHoYo, è il gran numero di personaggi. Non sono i giocatori vogliono ottenere i migliori da usare in combattimento, ma sperano sempre di trovare i propri preferiti. Uno dei più amati è Amber, uno dei personaggi iniziali. Ora, mochiiimarie ci propone il proprio cosplay di Amber.

Amber, come è facile intuire dall'aspetto e anche dal nome (che assomiglia a ember, brace), è un personaggio che utilizza l'elemento fuoco all'interno di Genshin Impact. È un personaggio dall'aspetto allegro ed è sicuramente stata sfruttata da tutti i giocatori nelle prime fasi dell'avventura.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Amber realizzato da mochiiimarie? Il personaggio di Genshin Impact è stato creato nel modo migliore, oppure avete visto versioni di qualità superiore?