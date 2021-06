Avatar Frontiers of Pandora: "nuove storie" e "nuovi personaggi e mondi", le parole di Disney

All'E3 2021, Ubisoft ha finalmente mostrato il nuovo gioco dedicato ad Avatar: Frontiers of Pandora. Il gioco è in sviluppo presso Massive Entertainment, con il supporto di Lightstorm Entertainment e ovviamente Disney. La compagnia del Topo, tramite il proprio VP Luigi Priore, ha spiegato che possiamo aspettarci "nuove storie" e "nuove cose da fare con questi personaggi e mondi".

Parlando ai microfoni di VenturBeat, Priore ha affermato: "C'è stato un tempo, 15 o 20 anni fa, durante il quale giocare il film era il centro dell'esperienza. Compravi il gioco e giocavi il film. Come il classico Aladdin su SEGA Genesis. Giocavi il film. Un tempo questo era popolare, ma i giocatori si aspettano di più ora. Vogliono interagire con i propri personaggi e mondi preferiti, ma vogliono giocare nuove storie e fare nuove cose con questi personaggi e mondi".

Avatar Frontiers of Pandora

Priore afferma che Avatar Frontiers of Pandora punta a esplorare "l'affascinante mondo sci-fi" del film originale, che agli occhi di Priore è un "grande parco giochi nel quale divertirsi". Aggiunge anche che "L'intera idea è di renderlo parte del gigantesco franchise di Pandora, ma non si tratta di un videogioco che copia un film. Sarà un mondo aperto tutto nuovo, con nuovi personaggi. Per questo si chiama Avatars Frontiers of Pandora. Ha luogo su un'altra frontiera, un'altra area di Pandora".

