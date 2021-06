Greedfall: upgrade da PS4 a PS5 negato per la versione PS Plus, su Game Pass invece è disponibile

A partire da domani sarà disponibile Greedfall in versione PS5 e Xbox Series X. Il gioco permetterà di ottenere l'upgrade gratis dalle versioni PS4 e Xbox One, ma non per tutti. Se avete reclamato la versione PS Plus del gioco, infatti, l'upgrade non è disponibile. Invece, se siete abbonati a Game Pass, potrete ottenere la versione Xbox Series X.

Greedfall segue quindi la stessa regola di Final Fantasy 7 Remake, regalato tramite PS Plus a marzo senza però possibilità di ottenere la versione PS5, Intergrade. L'informazione arriva dall'account Twitter del gioco. "La versione gratis ottenuta con l'abbonamento PS Plus non è idonea all'upgrade gratuito per PS5".

Gli abbonati PS Plus sono quindi in svantaggio rispetto a quelli Game Pass, in questo caso. Va anche detto che Greedfall in versione PS4 sarà accessibile per tutti i giocatori che l'hanno reclamato fintanto che sono abbonati. Su Game Pass, invece, nel momento nel quale sarà rimosso, non ci sarà nulla da fare se non comprarlo.

Per tutte le informazioni su Greedfall Gold Edition, sull'espansione e sulle versioni PS5 e Xbox Series X, potete fare riferimento alla nostra notizia dedicata.