DOOM Eternal: upgrade gratis PS5 e Xbox Series X|S disponibile, risoluzione e FPS di ogni versione

È ora disponibile l'upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X|S di DOOM Eternal, lo sparatutto di id Software. Ecco tutti i dettagli, compresi risoluzione e FPS di ogni versione del gioco.

Prima di tutto, dovete sapere che per ottenere la versione Xbox Series X|S di DOOM Eternal dovete semplicemente attendere che lo Smart Delivery faccia il proprio dovere. Nel caso di PS5, invece, dovete selezionare l'offerta di upgrade gratis dal PS Store. In entrambi i casi, il gioco pesa all'incirca 70 GB.

Per quanto riguarda risoluzione e FPS, DOOM Eternal offre tre modalità grafiche, con diverse prestazioni a seconda della console. Ecco i dettagli:



Modalità Prestazioni: Xbox Series X (1800p - 120 FPS), Xbox Series S (1080p - 120 FPS), PS5 (1584p - 120 FPS)

Modalità Bilanciata: Xbox Series X (2160p - 60 FPS), Xbox Series S (1440p - 60 FPS), PS5 (2160p - 60 FPS)

Modalità Ray Tracing: Xbox Series X (1800p - 60 FPS), Xbox Series S (Non disponibile), PS5 (1800p - 60 FPS)

DOOM Eternal

Come potete vedere, la versione di DOOM Eternal che raggiunge prestazioni superiori è quella Xbox Series X, che riesce a proporre i 1800p anche con i 120 FPS, mentre PS5 si deve accontentare dei 1584p. Xbox Series S ne esce nettamente sconfitta, in quanto non solo propone come sempre risoluzioni inferiori, ma anche perché manca completamente della modalità ray tracing.

Se preferite la versione PC, ecco un video che mostra DOOM Eternal con GeForce RTX 3080 Ti in 4K Ray Tracing.