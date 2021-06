GreedFall: data di uscita di Gold Edition, espansione e upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X|S

Spiders Studio e Focus Home Interactive hanno annunciato che dal 30 giugno 2021 sarà disponibile la versione Gold Edition di GreedFall, l'apprezzato gioco di ruolo d'azione fantasy rilasciato nel 2019. Inoltre, sarà disponibile una versione per PS5 e Xbox Series X|S con upgrade gratuito per chiunque possieda la versione PS4 o Xbox One. Ci sarà inoltre un'espansione chiamata The De Vespe Conspiracy. Vediamo tutti i dettagli.

Prima di tutto, è stato spiegato che GreedFall Gold Edition arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Questa edizione includerà l'espansione The De Vespe Conspiracy ambientata nelle terre inesplorate di Teer Fradee, con nuovi nemici e nuovi equipaggiamenti. La versione fisica della Gold Edition includerà anche 3 litografie, un doppio poster e un set di adesivi.

Greedfall Gold Edition: i contenuti

La descrizione dell'espansione di GreedFall recita: "Naviga in una rete di bugie, manipolazioni e segreti, mentre sveli una nefasta cospirazione che minaccia l'equilibrio del potere. Esplora una regione inesplorata dell'isola, combatti strane nuove bestie, aggiorna il tuo equipaggiamento e affronta una nuova fazione nemica malvagia."

Le versioni PS5 e Xbox Series X|S di GreedFall, che come detto saranno disponibili anche sotto forma di aggiornamento gratuito, proporranno una risoluzione UHD che raggiunge i 4K nativi, caricamenti più rapidi e prestazioni migliorate. I salvataggi delle versioni PS4 e Xbox One saranno rispettivamente compatibili con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Potete leggere la nostra recensione di Greedfall qui.

Vi ricordiamo anche le ultime novità su Steelrising: fase di test in arrivo per il gioco dei creatori di Greedfall.