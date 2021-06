PlayStation Store, Scarlet Nexus e Metro Exodus

Scarlet Nexus e Metro Exodus sono le due più importanti uscite di questi giorni su PlayStation Store, ma non mancano altri nuovi giochi per PS5 e PlayStation 4.

PlayStation Store vede l'arrivo nella settimana dal 21 al 27 giugno 2021 di Scarlet Nexus, l'affascinante action RPG in stile anime prodotto da Bandai Namco, che ci proietta in un futuro in cui gli esseri umani hanno sviluppato le proprie capacità cerebrali ma vengono minacciati da orde di mostri chiamati Estranei che vogliono divorare il loro cervello. Qualche giorno prima è approdato sulla piattaforma digitale Sony anche la versione PS5 di Metro Exodus, che ripropone l'appassionante avventura di Artyom nello scenario post-apocalittico della saga di Metro, stavolta con una grafica a 4K dinamici, 60 fps e l'aggiunta del ray tracing per rendere l'impatto visivo del gioco ancora migliore. Ci sono tuttavia anche altre uscite di grande interesse: da Dungeons & Dragons: Dark Alliance ad Alex Kidd in Miracle World DX, passando per lo sportivo Giochi Olimpici di Tokyo 2020: Il Videogioco Ufficiale e per il ritorno del classico Legend of Mana, che approda su PlayStation 4 con un'interessante remaster.

Scarlet Nexus Scarlet Nexus, Yuito Sumeragi è uno dei due protagonisti. Ambientato in una società del futuro in cui la stragrande maggioranza degli esseri umani ha sviluppato capacità cerebrali superiori al normale, che però hanno in qualche modo determinato l'arrivo di un'orda di spaventosi mostri chiamati Estranei, Scarlet Nexus (PS5 e PS4, 69,99€) è il nuovo action RPG in stile anime prodotto da Bandai Namco. Scarlet Nexus è caratterizzato da una doppia campagna in cui potremo vestire i panni di Yuito Sumeragi oppure di Kasane Randall, così da vivere gli eventi narrativi da punti di vista differenti e poter contare anche su meccaniche di gameplay alternative, determinate dalla presenza di diversi compagni di squadra. Scarlet Nexus, Kasane e Yuito avvolti dalle stringhe Yuito, Kasane e i loro amici fanno infatti parte delle FSE, una divisione militare composta da persone dotate di poteri psionici: l'unica arma in grado di fermare gli Estranei. Coinvolti in frenetici combattimenti con questi assurdi mostri, dal design completamente fuori di testa, potremo sbloccare man mano nuove abilità e arricchire in tal modo un repertorio di mosse assolutamente spettacolare. Bellissimo da vedere grazie a un sapiente uso del cel shading, terribilmente ispirato sul fronte artistico e dotato di un sistema di combattimento davvero solido, che cresce di capitolo in capitolo, Scarlet Nexus paga dazio in termini di scenari e struttura, visto che le missioni tendono a ripetersi e a mandarci spesso negli stessi luoghi. Un difetto che tuttavia non scalfisce le grandi qualità di questo titolo. Questa è la nostra recensione di Scarlet Nexus

Metro Exodus Metro Exodus, un dialogo con Anna mentre il treno ci porta in un luogo inedito. A oltre due anni dalla pubblicazione originale, Metro Exodus (PS5, 39,99€) approda anche sulla nuova console Sony, con la possibilità di effettuare un upgrade gratuito per i possessori dell'edizione PS4 e alcune importanti novità tecniche: una risoluzione portata a 4K dinamici, 60 frame al secondo, caricamenti più veloci e l'implementazione del ray tracing, in grado di migliorare la resa visiva del gioco in maniera sostanziale. Strutturalmente l'avventura di Ayrtom non cambia: dopo vent'anni passati a sopravvivere nelle gallerie dalle metro di Mosca, l'uomo non ha perso la speranza che ci sia ancora un luogo incontaminato in superficie, e un giorno insieme alla moglie Anna e ai suoi compagni Spartani decide di salire su di un treno e scoprire finalmente dove si trova questa terra promessa. Metro Exodus, una spettacolare fase di combattimento. Dotato di ambientazioni ampie e aperte ma non di un vero e proprio open world, Metro Exodus attinge alla tradizione dei survival per consegnarci un'esperienza in cui la pianificazione è fondamentale, muoversi di giorno o di notte cambia profondamente la quantità di insidie che troveremo lungo il cammino e risparmiare la vita di un nemico può valere una ricompensa extra. Le meccaniche sparatutto si prestano dunque a interpretazioni differenti, con la possibilità di effettuare eliminazioni stealth, letali o meno, e di usare armi silenziate oppure di affrontare gli avversari di turno a viso aperto, che si tratti di uomini o mutanti, e dar vita a scontri frenetici e spettacolari, che molto spesso si svolgono all'aria aperta anziché nel buio delle gallerie. Ecco la nostra recensione di Metro Exodus per PS5.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance Dungeons & Dragons: Dark Alliance, gli eroi affrontano il nemico. I Forgotten Realms tornano alla ribalta con Dungeons & Dragons: Dark Alliance (PS5 e PS4, 39,99€), il nuovo action cooperativo sviluppato da Tuque Games che ci porterà nella misteriosa Valle del Vento Gelido ad affrontare orde di pericolosi nemici per difendere il mondo da una terribile minaccia. Una missione che ci vedrà controllare personaggi iconici come Drizzt, Bruenor, Catti-brie e Wulfgar, tutti dotati di armi e abilità peculiari. Nonostante le ottime premesse, purtroppo la realizzazione di Dark Alliance lascia un po' a desiderare: il gioco soffre di una serie di problematiche tecniche più o meno gravi, di animazioni legnose e, soprattutto, di un'intelligenza artificiale fortemente limitata per quanto riguarda i nemici. La speranza è che gli autori riescano a sistemare queste magagne in tempi brevi e a concretizzare quella che era la loro visione originale dell'esperienza. Per saperne di più, leggete la nostra recensione di Dungeons & Dragons: Dark Alliance.