Fable su Xbox Series X|S: fidatevi di Playground Games, dice Phil Spencer

Fable non si è fatto vedere all'E3 2021 di Microsoft, com'era facilmente prevedibile, ma resta uno dei giochi più attesi per Xbox Series X|S, dunque si vorrebbero avere notizie al riguardo: per il momento, tutto quello che Phil Spencer, il capo di Xbox, ha da dire sull'argomento è di fidarsi di Playground Games e di essere sicuri che stiano facendo un gran lavoro sul gioco.

Ospite speciale del podcast Dropped Frames, dal quale sono arrivate indicazioni anche su Killer Instinct, Phil Spencer ha menzionato solo brevemente il nuovo Fable, non potendo evidentemente ancora dir nulla sul gioco e sullo stato dei lavori in generale. Semplicemente, si è limitato a puntare sulla fiducia incondizionata a Playground Games, il team britannico responsabile della serie Forza Horizon.

Il consiglio di spencer è dunque semplicemente di "avere fiducia" in Playground Games, anche grazie al "pedigree del team", secondo il responsabile della divisione Xbox di Microsoft. Ma questo è tutto quello che possiamo sapere al momento, anche perché nel frattempo il team ha appena presentato Forza Horizon 5, dunque la comunicazione sarà incentrata su quest'ultimo nel prossimo periodo.

In base a quanto abbiamo visto nella serie racing possiamo stare sicuri che il team sia estremamente competente dal punto di vista tecnico, ma c'è grande curiosità nel vedere come un team finora specializzato in giochi di corse stia portando avanti lo sviluppo di un action RPG, oltretutto dotato di uno stile fiabesco e particolare come Fable.

In ogni caso, Playground Games sta lavorando al nuovo gioco ormai da molto tempo e ha espanso il proprio organico a dismisura, trasferendosi anche in nuovi uffici, proprio per avere tutte le risorse necessarie per portare avanti un progetto grosso come Fable in contemporanea con Forza Horizon 5 e i possibili futuri sviluppo della serie.