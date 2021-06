The King of Fighters 15: Vanessa si presenta in un nuovo trailer

The King of Fighters 15 continua a mostrarsi pezzo per pezzo, in questo caso con un nuovo trailer tutto dedicato a Vanessa, che entra dunque ufficialmente a far parte del roster di combattenti del nuovo capitolo del picchiaduro SNK.

Vanessa farà parte del "Team Secret Agent" insieme a Blue Mary e Luong, una squadra composta evidentemente da agenti speciali e femme fatale, caratterizzate da grande fascino e abilità nel combattimento. Si tratta del settimo team presentato finora per The King of Fighters XV, che continua dunque a crescere in termini di estensione del cast.

Siamo ancora in attesa di conoscere una data di uscita per il gioco SNK, recentemente rimandato al 2022 e ora atteso per il primo trimestre del nuovo anno ma ancora senza un giorno preciso, in attesa di ulteriori delucidazioni.

Si presenta come un seguito diretto del capitolo precedente, che ha trasportato l'impostazione classica della serie di picchiaduro in una grafica 3D ma mantenendo comunque il gameplay tipico, ovvero scontri uno contro uno in tag team composti da tre personaggi, come da tradizione storica.

Nei giorni scorsi di The King of Fighters 15 abbiamo visto il trailer con protagonista Luong e poi trailer e immagini anche per Blue Mary, con i nuovi materiali su Vanessa che concludono dunque la presentazione del Team Secret Agent, in attesa di conoscere ulteriori personaggi e squadre in arrivo per il gioco.