The King of Fighters 15 in ritardo, rimandato al 2022

The King of Fighters 15 è l'ennesima vittima di queste annate di ritardi e posticipi, essendo stato ufficialmente rimandato al 2022 da SNK, sempre a causa delle difficoltà sorte con l'organizzazione del lavoro a distanza legata all'emergenza Covid-19.

The King of Fighters XV è dunque ora previsto per il primo trimestre del 2022, con data di uscita ancora da precisare ma all'interno del primo quarto del prossimo anno. L'annuncio del posticipo è stato dato dal producer Yasuyuki Oda, il quale ha spiegato come il ritardo imposto sia dato dall'impatto dell'emergenza sanitaria in Giappone.

The King of Fighters 15, Blue Mary è il più recente tra i personaggi annunciati nel cast

"Il programma di sviluppo che avevamo stabilito all'inizio è stato colpito e influenzato dall'incremento dei casi di Covid-19 all'interno del Giappone", ha affermato Yasuyuki Oda, "Abbiamo dunque preso la decisione definitiva di cambiare la finestra di lancio del gioco, per assicurarci che questo possa comunque contare sulla massima qualità".

"Vi chiediamo sinceramente di avere un po' di pazienza e di capire che i nostri team di sviluppo continuano a lavorare al massimo su KOF 15, mentre ci avviciniamo progressivamente alla sua uscita". D'altra parte, SNK ha mantenuto sempre una comunicazione piuttosto attiva sullo sviluppo del gioco, come dimostrano i frequenti video rilasciati sui vari personaggi.

Di The King of Fighters XV abbiamo visto, di recente, trailer e immagini per Blue Mary, il trailer su Chris del team Orochi, Shermie e anche Mai Shiranui.