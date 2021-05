The King of Figthters 15, trailer e immagini anche per Blue Mary

The King of Figthters 15 vedrà il ritorno anche di Blue Mary, come mostrano trailer e immagini pubblicati nelle scorse ore da SNK per il nuovo capitolo della serie.

Dopo Yuri Sakazaki, King, Mai Shiranui e Shermie si allarga dunque la quota femminile del picchiaduro a incontri, che ad oggi non ha ancora né una data di uscita né piattaforme di riferimento.

Considerando che il precedente episodio, The King of Fighters 14, è stato pubblicato esclusivamente su PC e PS4, immaginiamo saranno questi i sistemi su cui approderà il gioco, magari con l'aggiunta di PS5.

Tornando alla protagonista del video, Blue Mary è una vecchia conoscenza per gli appassionati delle produzioni SNK: si tratta di una combattente che ha esordito in Fatal Fury 3, nel 1995.

Anche in questa nuova apparizione Mary vanta un repertorio di mosse basate principalmente su prese e contrattacchi, il che la rende un personaggio dal grande spessore strategico.