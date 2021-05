Resident Evil Village a quota 4 milioni di copie distribuite in totale

Resident Evil Village si conferma un successo nei nuovi dati finanziari di Capcom, che comunicano il raggiungimento di 4 milioni di copie distribuite in tutto il mondo per il nuovo capitolo della serie, comprensive di edizioni in digitale e su supporto fisico.

Si tratta dunque di un incremento di 1 milione di copie in più rispetto ai primi dati annunciati da Capcom, che a qualche giorno dal lancio del gioco parlavano di 3 milioni di copie distribuite e vendute nei giorni immediatamente successivi al 7 maggio, ma non è ancora passato nemmeno un mese, anzi praticamente a 20 giorni dall'uscita.

Resident Evil Village conferma un'ottima partenza con 4 milioni di copie in 20 giorni

Nonostante l'ottimo andamento, non si tratta del Resident Evil venduto più velocemente nella storia, piazzandosi in terza posizione da questo punto di vista: il record è detenuto ancora dal controverso Resident Evil 6, che riuscì a vendere 4,5 milioni di copie praticamente durante il day one, seguito da Resident Evil 5 che fece 4 milioni in 11 giorni.

Resident Evil Village supera così Resident Evil 2 Remake, che ha raggiunto i 4 milioni di copie distribuite in 34 giorni. Per fare un altro confronto più ravvicinato, in termini anche di caratteristiche del gioco, Resident Evil 7 ci mise 10 mesi a raggiungere 4,1 milioni di copie distribuite, a dimostrazione di come il capitolo successivo abbia ricevuto un'accoglienza ben più favorevole da parte del pubblico.

Il gioco ha ottenuto ottimi riscontri anche dalla stampa, come potete vedere anche nella nostra recensione di Resident Evil Village, oltre a far segnare risultati notevoli sul mercato in base alle classifiche che sono emerse di recente.