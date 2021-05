PlayStation Store, offerte del 24 maggio 2021

Spyro: Reignited Trilogy

Spyro: Reignited Trilogy, lo scontro con uno dei nemici del gioco.

Cominciamo da Spyro: Reignited Trilogy (PS4, 13,99 euro anziché 39,99), un remake che racchiude in un unico pacchetto la trilogia composta da Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! e Spyro: Year of the Dragon. I tre giochi, sviluppati originariamente da Insomniac Games, sono stati adattati dai ragazzi di Toys for Bob, gli stessi che hanno poi realizzato Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Il risultato è eccellente: le atmosfere dei capitoli classici di Spyro sono state mantenute nonostante il completo rifacimento tecnico, effettuato in maniera da non snaturare le vecchie scelte di design, e si è deciso anche di modernizzare comandi e meccaniche, lasciando però la possibilità di optare per un sistema di controllo più vicino a quello originale.