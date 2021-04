The King of Fighters 15, Shermie si presenta con trailer e immagini

Altro giro, altro ritorno per il roster di The King of Fighters 15: stavolta tocca a Shermie, l'affascinante combattente francese compagna di Yashiro e Chris, che si mostra con trailer e immagini.

Dopo Yuri Sakazaki, King e Mai Shiranui, la rappresentanza femminile del nuovo picchiaduro si conferma dunque ancora fortissima, nonché inevitabile fonte di fanservice per gli appassionati della saga.

Introdotta nel franchise a partire da The King of Fighters '97, Sharmie si conferma nel video una lottatrice abile e sorprendente, capace di sferrare poderosi calci ma anche di eseguire rapide prese in stile Blue Mary.

The King of Fighters XV non ha ancora una data di uscita né piattaforme di riferimento, sebbene il precedente episodio della serie sia uscito solo su PC e PlayStation 4.