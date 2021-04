Days Gone per PC: data di uscita ufficiale annunciata da Sony, nuovo trailer

Days Gone ha finalmente una data di uscita su PC, annunciata in via ufficiale da Sony: il gioco sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store a partire dal 18 maggio.

A pochi giorni dai dettagli sui miglioramenti e le caratteristiche di Days Gone su PC, ecco dunque la notizia che tutti stavamo aspettando, accompagnata un nuovo trailer e dal post di Kevin McAllister di Bend Studio, che riportiamo di seguito.

Days Gone sta per arrivare su PC! Non vediamo l'ora che sempre più giocatori possano immergersi nell'epico viaggio di Deacon St. John, un tempo motociclista fuorilegge e ora randagio e cacciatore di taglie, impegnato a sopravvivere in un open world post-apocalittico in cui il pericolo aleggia ovunque. Esplora il vasto High Desert del Pacifico nord-occidentale sulla tua fidata moto da randagio. Oltrepassa ponti crollati, ispeziona veicoli abbandonati, evita trappole e trova l'uscita da tunnel bloccati. Trova scorte all'interno di edifici fatiscenti per creare svariati oggetti, poi barattali nei villaggi per prepararti al viaggio attraverso un'ambientazione infestata, in continuo cambiamento.

Siamo davvero felici di potervi mostrare un'anteprima di Days Gone su PC con il nostro trailer sulle funzionalità. Date un'occhiata a quali funzioni troverete su PC quando avvierete Days Gone per la prima volta, a partire dal 18 maggio 2021. Days Gone è già disponibile per il pre-acquisto da diversi rivenditori digitali, tra cui Steam ed Epic Games Store.

Il nostro team si è impegnato duramente per garantire a tutti i giocatori, sia ai nuovi che a quelli di vecchia data, un'esperienza unica con Days Gone su PC. Ecco le funzionalità aggiunte che abbiamo mostrato nel trailer:

Non puoi sfuggire a questo mondo

Falcia un'orda implacabile alla Vecchia segheria grazie al supporto per monitor 21:9 ultra-wide. Il framerate sbloccato arricchisce ulteriormente gli svariati nemici di questo ostile open world, inclusi umani, animali selvatici e le creature ferine note come Furiosi. Il combattimento con orde composte da un massimo di 500 Furiosi non è mai sembrato così reale.

Sii in controllo

Attraversa le terre selvagge di Farewell provando le nuove opzioni di personalizzazione visiva, che includono l'aumento del livello di dettaglio e della distanza di visualizzazione del fogliame, oltre a migliorie varie. Gioca a Days Gone alle tue condizioni. Utilizza controller originali o di terze parti, oppure percorri la Strada morta utilizzando mouse e tastiera.

Modalità foto

Cattura il mondo dettagliato e realistico di Days Gone grazie alla nuova modalità foto ad altissima risoluzione. Condividi i tuoi scatti con noi attraverso i canali social di Bend Studio: Twitter, Facebook e Instagram. Stupiteci con le vostre opere!