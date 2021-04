Quantum League, trailer di lancio di questo sparatutto in arena con paradossi temporali

Nimble Giant Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio di Quantum League. Si tratta di un nuovo sparatutto in arena con paradossi temporali disponibile da oggi per PC attraverso Steam. Fino a questo momento il gioco è stato in accesso anticipato.

Quantum League è uno sparatutto a paradossi temporali. Si tratta di un FPS online competitivo in cui i giocatori combatteranno in un loop temporale collaborando con la propria versione passata e futura in alcune strabilianti partite 1 contro 1 e 2 contro 2. La meccanica dei loop temporali di Quantum League porta una profondità strategica al genere degli sparatutto online, incoraggiando i giocatori a pensare in anticipo per superare in astuzia gli avversari in una vasta gamma di mappe, nel tentativo di prendere il sopravvento cambiando il corso del tempo.

In Quantum League, sarete anche i vostri compagni di squadra! Con lo scorrere del tempo, le versioni passate eseguiranno nuovamente le proprie azioni precedenti in una forma di auto-collaborazione multiplayer. Anche le informazioni saranno molto importanti e, ciclo dopo ciclo, otterrai informazioni su ciò che è accaduto in precedenza e potrai sfruttarle per modificare la sequenza temporale e conquistare la vittoria.

Inoltre, in Quantum League, la morte non è la fine di tutto, basterà registrare le tue azioni future nel tentativo di prevenire la tua morte nei loop futuri. Durante questo periodo, sarai effettivamente desincronizzato dalla sequenza temporale e invisibile al tuo avversario. Elabora le migliori strategie attorno a questo concetto per dominare l'arena.

Una scena di Quantum League.

Durante l'accesso anticipato, l'innovativo sparatutto di Nimble Giant è stato migliorato costantemente, fino a diventare un prodotto completo e sofisticato. Non solo con l'aggiunta di nuovi contenuti, come arene, completi per i personaggi e opzioni di personalizzazione, ma anche migliorando la propria esperienza di gioco assolutamente unica, grazie ai feedback dei giocatori. Sono state implementate molte novità, tra cui un bilanciamento delle armi migliorato e una vera funzionalità ADS, oltre a nuove modalità di gioco come Dominio, e persino alcune abilità uniche in grado di piegare il tempo per ogni personaggio giocabile. Il lancio odierno su Steam è stato accompagnato anche dall'introduzione della nuova mappa Nordic, che vede i giocatori competere in uno scenario innevato in grado di incoraggiare un gameplay strategico e combattimenti multi-livello.

Per celebrare l'uscita dall'accesso anticipato, Nimble Giant Entertainment ha offerto uno sconto di lancio del 50% su Quantum League su Steam per un'intera settimana, fino al 22 aprile.