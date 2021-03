The King of Fighters XV, Yuri Sakazaki si mostra con trailer e immagini

The King of Fighters XV presenta Yuri Sakazaki nel suo ultimo trailer: la sorellina di Ryo non ha perso lo smalto e lo dimostra in questo video, devastando i propri avversari con il suo spettacolare repertorio.

Annunciato all'EVO 2019, The King of Fighters XV non ha ancora una data di uscita né sono state ufficializzate le piattaforme su cui girerà il gioco: bisognerà capire se si tratterà solo di PC e PlayStation oppure assisteremo a un'apertura anche verso Xbox e Nintendo Switch.

Torniamo però a Yuri, che è una vecchia conoscenza del franchise: la giovane combattente è presente nel roster di The King of Fighters fin dal primo capitolo, che l'ha vista esordire come personaggio giocabile.

Le sue manovre sono molto simili a quelle del fratello Ryo Sakazaki e prevedono le tradizionali fireball, raffiche di colpi, uppercut e alcuni movimenti che, a giudicare dal trailer, appaiono inediti.

Qui potete vedere anche le immagini ufficiali di Yuri pubblicate per l'occasione da SNK.