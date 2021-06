Nintendo Gallery: annunciato il museo ufficiale a Kyoto dedicato alla compagnia

Nintendo ha annunciato un'iniziativa molto particolare svelando il piano per Nintendo Gallery, ovvero un vero e proprio museo ufficiale costruito e organizzato dalla compagnia a Kyoto, dedicato alla storia di Nintendo e ai suoi prodotti.

Il nome è ancora provvisorio ma il progetto è ben stabilito, ormai: come dimostra anche il rendering visibile qui sotto, Nintendo ha annunciato che l'area di Nintendo Uji Ogura Plant, a Kyoto, oltre al terreno che circonda l'edificio, verranno utilizzati per costruire una nuova struttura progettata per mettere in mostra i vari prodotti che Nintendo ha lanciato nel corso della sua storia.

Nintendo Gallery, il rendering del progetto per il museo dedicato a Nintendo

"Nintendo ha discusso a lungo la possibilità di costruire una galleria, come modo per condividere la storia e lo sviluppo dei prodotti della compagnia oltre alla sua specifica filosofia con il pubblico. A questo fine, Nintendo Uji Ogura Plant verrà rinnovata per ospitare la galleria in questione, una decisione presa dopo aver preso in considerazione il piano della città di Uji per il nuovo sviluppo dell'area nei pressi della Stazione Ogura", si legge nel comunicato ufficiale di Nintendo.

Il risultato sarà dunque la Nintendo Gallery, un museo dove i prodotti storici della compagnia verranno messi in mostra, tra installazioni ed esperienze varie disponibili per il pubblico. Il completamento della costruzione è previsto all'interno dell'anno fiscale 2023, che si conclude a marzo 2024, dunque avremo modo di tornare sull'argomento nei prossimi anni.

Considerando che la compagnia ha compiuto 131 anni lo scorso settembre, il museo non si occuperò soltanto di videogiochi, ovviamente, ma prenderà in considerazione anche la prima parte della sua storia incentrata sulle carte da gioco Hanafuda e altri giocattoli prodotti dalla fine dell'800. Di recente, è stato pubblicato Playing With Power: The Nintendo Story, un documentario sulla storia dell'azienda.