PES 2022: la data della presentazione ufficiale, sarà cross-gen, ma cambierà nome?

Konami ha pubblicato a sorpresa la beta pubblica del suo "nuovo gioco di calcio", conosciuto al momento come eFootball PES 2022. All'interno della beta Konami ha lasciato un messaggio ben chiaro a tutti i suoi fan: il gioco sarà svelato ufficialmente il prossimo 21 luglio 2021. La beta del gioco, oltretutto, è disponibile anche per PS4 e Xbox One. Diversamente da quanto detto in precedenza, dunque, il nuovo PES arriverà anche sulla vecchia generazione di console. Infine tutta sta segretezza sul nome ci fa chiedere: come sarà chiamato ufficialmente il nuovo gioco?

Quest'ultima cosa è, ovviamente, una nostra speculazione che si basa sui rumor di qualche tempo fa che parlavano semplicemente di efootball, ma anche del fatto che, se Konami avesse voluto mantenere l'attuale nomenclatura, perché tutto sto mistero? Perché dire che a open beta è del "nuovo gioco di calcio" e non di PES 2022? Poi, probabilmente, il nome non cambierà e Konami non ha volto semplicemente usare il nome ufficiale di fianco ad una versione non definitiva del gioco, ma il dubbio rimane.

Per quanto riguarda il reveal, invece, non ci sono dubbi: il cartellone a centrocampo è piuttosto esplicito. Manca l'orario, ma c'è tempo per scoprirlo.

La data dell'annuncio di PES 2022

Infine confermato anche l'arrivo su Old Gen. Perchè testare il cross-play tra PS5 e PlayStation 4 e Xbox One e Xbox Series X|S se non si ha intenzione di pubblicare una versione ibrida?

Avete provato la demo? Cosa ne pensate?