PES 2022 su PS5 e Xbox Series X|S cambierà nome e logo? Konami ha registrato eFootball

Dopo essersi presa un anno sabbatico portando nei negozi un "semplice" aggiornamento delle rose con eFootball PES 2021 Season Update, sembra che Konami sia in procinto di rivoluzionare la sua celebre simulazione calcistica. Se le voci di corridoio dovessero trovare conferma, infatti, il publisher nipponico potrebbe persino cambiare il nome e il logo a PES 2022.

Per chi ha qualche anno sulle spalle PES è stato a lungo sinonimo di calcio virtuale. Da diversi anni a questa parte, però, FIFA ha preso il sopravvento ed EA è riuscita ad imporsi nel mondo come il punto di riferimento per il football videoludico.

Un deciso cambio di passo, quindi, potrebbe essere la strategia giusta per ripartire. Dopo un anno di pausa per portare il gioco su Unreal Engine, PES 2022 potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. Alcuni appassionati, infatti, hanno scovato alcuni brevetti di Konami nei quali il publisher giapponese ha registrato solo il marchio "eFootball" e un nuovo logo, anche questo volto a sottolineare come si tratti del vero "calcio virtuale".

Potrebbe, quindi, essere una mossa molto decisa da parte di Konami che punterebbe nuovamente forte sul suo titolo calcistico per rilanciarne le ambizioni. Come gli investimenti nella Juventus, nella Roma e nel Napoli indicherebbero.