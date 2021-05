Lost Judgment è diverso "da tutto quello che è stato fatto finora" per il creatore di Yakuza

Nella giornata di ieri SEGA ha presentato Lost Judgment, il seguito del riuscitissimo spin-off della serie di Yakuza. Un gioco che abbiamo avuto modo di vedere in esclusiva per scrivere una corposa anteprima di Lost Judgment. Durante la presentazione del gioco, il creatore della serie di Yakuza, oltre che sel suo spin-off, Toshihiro Nagoshi, è sicuro che il gioco sarà "diverso da tutto quello che è stato fatto finora".

Lost Judgment uscirà per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S il prossimo 24 settembre. Nonostante sia il seguito di uno spin-off, il suo creatore è molto sicuro che quanto creato sia qualcosa di speciale. "Sono sicuro di aver creato un qualcosa che non si è mai visto prima," ha detto Toshihiro Nagoshi durante la presentazione.

Il gioco sarà un "action game con suspense e risvolti legali" e avrà una struttura action a differenza della serie principale di Yakuza, ormai legata ai combattimenti a turni.

Il gioco sarà ambientato, come sempre, a Kamurocho, un quartiere fittizio di Tokyo, ma in questo capitolo sarà possibile anche visitare il quartiere intorno al porto di Yokohama, dove Takayuki Yagami sarà costretto ad andare sotto copertura.