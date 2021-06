The King of Fighters 15, il nuovo trailer ha per protagonista Luong

The King of Fighters 15 torna a mostrarsi con un trailer, dedicato stavolta al personaggio di Luong: la combattente orientale si conferma temibile nelle sequenze che la vedono protagonista.

Rinviato al 2022, The King of Fighters 15 segnerà il ritorno della celebre serie di picchiaduro a incontri targata SNK con un episodio caratterizzato da un ricco roster.

Il team di sviluppo giapponese lo sta presentando per intero, un video alla volta, e per il momento abbiamo assistito a svariati ritorni; incluso appunto quello di Luong, che ha esordito in The King of Fighters 14.

Alta, slanciata e letale, la combattente utilizza un'arte marziale simile al Taekwondo per infliggere ingenti danni ai propri avversari, sferrando poderosi calci ma senza disdegnare i colpi "a lama" con le mani.

La sua special è una spettacolare combinazione di attacchi che termina con una presa in grado di mettere fuori combattimento qualsiasi nemico.