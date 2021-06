Elden Ring sarà alla Summer Game Fest di stasera, conferma insider

Elden Ring verrà presentato alla Summer Game Fest, che si aprirà stasera alle 20.00 con un evento in diretta condotto da Geoff Keighley: lo ha confermato Omnipotent, un insider che scrive spesso sul forum ResetEra e ha già parlato in precedenza del titolo targato From Software.

Si tratta anche in questo caso di un rumor, è vero, ma negli ultimi giorni notizie del genere si sono moltiplicate: lo stesso Geoff Keighley ha suggerito la presenza di Elden Ring alla Summer Game Fest, e il giornalista Jeff Grubb ha anche lui confermato il reveal.

Certo, il post di Omnipotent ha subito riscosso un grande successo fra gli utenti di ResetEra anche per via del modo in cui è stato pubblicato: niente testo, solo una divertente GIF che vede appunto Keighley sollevare un medaglione con il simbolo di Elden Ring.

Geoff Keighley si prepara a rivelare Elden Ring.

Annunciato ufficialmente all'E3 2019, Elden Ring è il nuovo titolo di From Software, gli autori della pluripremiata serie Dark Souls, che per questo progetto hanno coinvolto anche lo scrittore George R.R. Martin.

A parte il trailer trafugato di qualche settimana fa, per il momento i dettagli sul gioco sono scarsi e tutti rigorosamente non ufficiali: speriamo che stasera la situazione cambi.