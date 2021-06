Dungeons & Dragons: Dark Alliance, contenuti post-lancio annunciati per il gioco

Dungeons & Dragons: Dark Alliance riceverà una serie di interessanti contenuti post-lancio che avranno lo scopo di tenere alto l'interesse e il grado di coinvolgimento dei giocatori, fondamentale per un prodotto di questo tipo.

Come avrete letto nel nostro provato di Dungeons & Dragons: Dark Alliance, il titolo sviluppato da Tuque Games vanta un sistema di combattimento vario e solido, un bel sistema di loot e un'ambientazione affascinante.

Tuttavia è chiaro che tutti questi aspetti andranno rilanciati e arricchiti nel corso del tempo, come appunto intende fare lo studio canadese, con DLC in arrivo già nel corso di questa estate.

Nello specifico, avremo un primo DLC gratuito questa estate con nuovi livelli, seguito da un secondo DLC gratuito in autunno con altri livelli ancora e nuove opzioni legate al livello di difficoltà.

Infine, sempre in autunno, sarà la volta dell'espansione Echoes of the Blood War, che introdurrà un nuovo personaggio giocabile, ulteriori livelli e altro ancora.