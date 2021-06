Ninja Gaiden: Master Collection, versione PC con diversi problemi?

La versione PC di Ninja Gaiden: Master Collection avrebbe diversi problemi: stando a quanto riportato da Kotaku, si tratterebbe di una delle conversioni più pigre e inconsistenti che si siano mai viste.

Pur essendo capace di girare a 4K e 60 fps su PC, Ninja Gaiden: Master Collection presenta pochissime opzioni, e addirittura mancano regolazioni basilari come la possibilità di attivare il full screen o di usare la tastiera.

Le risoluzioni disponibili sono soltanto tre (720p, 1080p e 2160p) ma vanno impostate dalle proprietà del gioco su Steam anziché in-game, mentre le possibilità per quanto concerne la gestione della visuale si limitano all'inversione.

Come detto, mouse e tastiera non sono supportati dal gioco, che richiede necessariamente un controller per essere utilizzato, anche semplicemente per navigare i menu.

Insomma, sembra che gli sviluppatori che hanno curato la conversione di Ninja Gaiden: Master Collection per PC si siano davvero limitati al minimo indispensabile, senza però considerare gli standard ormai piuttosto alti di tante altre produzioni.