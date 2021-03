Ninja Gaiden Master Collection: 4K e 60 FPS su PC e console, Deluxe Edition svelata

Team Ninja e Koei Tecmo hanno annunciato che Ninja Gaiden Master Collection sarà eseguito a 4K e 60 FPS su PC, PlayStation 4, Xbox One. Il gioco sarà riproducibile tramite retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X|S, dove raggiungerà sempre una risoluzione 4K e frame rate pari a 60. Per quanto riguarda la versione PC, ovviamente, sarà necessario rispettare i requisiti consigliati per ottenere queste prestazioni.

Team Ninja mette però subito le mani avanti e afferma che risoluzione e frame rate potrebbero calare temporaneamente in base a quello che succede a schermo all'interno della Ninja Gaiden Master Collection. Pare quindi che non ci si debba aspettare una risoluzione e un frame rate granitici.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile anche su Nintendo Switch: questa versione, ovviamente, non arriverà a 4K e 60 FPS. Per il momento non è stato indicato il tipo di prestazioni che ci dobbiamo aspettare. Koei Tecmo ha specificato anche che, almeno per quanto riguarda il mercato giapponese, saranno disponibili una versione fisica standard (solo PS4 e Switch) e una versione Deluxe Edition.

La Deluxe Edition di Ninja Gaiden Master Collection includerà un art book digitale da 70 pagine e una colonna sonora da 180 tracce, oltre ovviamente al gioco. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile in tutto il mondo su PC (via Steam), PS4, Xbox One, Nintendo Switch a partire dal 10 giugno.

Si era inoltre parlato della possibilità che il gioco arrivasse a 120 FPS su Xbox Series X|S.