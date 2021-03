Ninja Gaiden: Master Collection a 120 fps su Xbox Series X|S? Indizi da Xbox Store

Ninja Gaiden: Master Collection è emerso a sorpresa sul Microsoft Store, in un altro caso di anticipazione involontaria da parte del digital delivery ufficiale di Microsoft che non è nuovo a situazioni di questo tipo, in questo caso anticipando forse la modalità 120 fps su Xbox Series X|S.

Ninja Gaiden: Master Collection è stato già annunciato per PC, PS4, Xbox e Nintendo Switch da Team Ninja e Koei Tecmo il mese scorso, in questo caso si tratterebbe di Ninja Gaiden: Master Collection Deluxe Edition e quello che emerge, di nuovo rispetto all'annuncio iniziale, è la possibile versione next gen che potrebbe avere alcuni vantaggi tecnici.

A dire il vero il tutto è ancora molto vago e dalla pagina ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo sul Microsoft Store, è possibile vedere soprattutto alcune immagini è una descrizione generica del prodotto, nel quale si spiega che si tratta di una raccolta contenente i giochi Ninja Gaiden Sigma, Sigma 2, Ninja Gaiden 3: Razor's Edge in versione rimasterizzata e alcuni contenuti aggiuntivi relativi alla Deluxe Edition.

Tuttavia, quello che appare piuttosto interessante sono i riferimenti alle caratteristiche tecniche: in termini di risoluzione, è presente l'indicazione "4K Ultra HD", dunque con grafica a 4K, ma ancora di più risulta il bollino "60 fps+". Quest'ultimo indica un frame-rate in grado di superare lo standard 60 fps, facendo dunque pensare al supporto per i 120 fps.

L'idea dunque è che le versioni next gen di Ninja Gaiden: Master Collection abbiano il supporto per i 120 fps, dunque presumibilmente Xbox Series X|S e PS5, ma restiamo in attesa di eventuali informazioni ufficiali.