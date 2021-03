Sekiro: Shadows Die Twice in arrivo su Xbox Game Pass o PS Plus?

Sekiro: Shadows Die Twice potrebbe essere in arrivo su Xbox Game Pass o su PS Plus nei prossimi due mesi, non è ancora chiaro su quale servizio ma in base a un sibillino messaggio di un insider possiamo immaginare che l'ottimo soulslike di From Software stia per essere distribuito gratis in uno dei due servizi su abbonamento.

La voce è partita da Shpeshal Ed, il quale ha riferito "Se state pensando di acquistare Sekiro nei prossimi due mesi circa, forse è il caso di aspettare un po'", facendo pensare a una sua distribuzione gratuita nel prossimo periodo. Il personaggio in questione è conduttore del podcast XboxEra dedicato alle novità e alle indiscrezioni sul mondo Xbox, pertanto il tweet è stato interpretato come un indizio sul prossimo arrivo di Sekiro: Shadows Die Twice su Xbox Game Pass, ma questo non è del tutto chiaro e potrebbe riguardare anche altri servizi, come PS Plus.

In effetti, un messaggio praticamente identico e riguardante Final Fantasy 7 Remake era stato pubblicato su Twitter sempre dalla stessa fonte poco prima dell'annuncio dell'arrivo del gioco Square Enix su PS Plus. Questo comporta una certa credibilità per Shpeshal Ed, che d'altra parte ha dimostrato di essere insider piuttosto affidabile anche in passato, ma apre anche alla prospettiva che non si riferisca esclusivamente al Game Pass, in attesa di ulteriori delucidazioni.

Alle domande di vari utenti che hanno chiesto di specificare su quale piattaforma sia in arrivo Sekiro: Shadows Die Twice in forma gratuita, Ed non ha ancora risposto, dunque resta il dubbio. Le possibilità puntano maggiormente su Xbox Game Pass, visto che la fonte è generalmente più addentro alle questioni riguardanti Xbox, ma il precedente di Final Fantasy 7 Remake non può essere ignorato, vista la somiglianza della situazione e la vicinanza temporale, dunque attendiamo eventuali delucidazioni, fermo restando il fatto che si tratti solo di una voce di corridoio.

Sekiro: Shadows Die Twice si avvicina peraltro al suo secondo anniversario ed ha già ottenuto un aggiornamento gratuito alla GOTY Edition lo scorso ottobre.