Call of Duty: Warzone, la modella Alex Zedra scopre e accusa di cheating due streamer

Altri casi di cheating sono emersi in Call of Duty: Warzone, con la particolarità che a scoprire i due giocatori, peraltro popolari streamer, è stata questa volta Alex Zedra, ovvero la modella che interpreta la versione in carne e ossa del personaggio Mara.

La questione è emersa praticamente per caso, anche se i dubbi sui due cominciavano ad addensarsi già da tempo: si tratta di Sarah "Icy Vixen" Belles e BeardedBanger, entrambi giocatori noti di Call of Duty: Warzone e anche streamer alquanto seguiti, con circa 40.000 follower raccolti in un periodo di tempo relativamente piccolo.

Tra le prove apportate da Alex Zedra c'è il filmato visibile nel tweet qui sotto, registrato casualmente dalla modella durante una sessione di Twitch nel corso di un torneo di Call of Duty: Warzone, nel quale si vede Belles colpire con estrema precisione un giocatore. Il sospetto è che la ragazza abbia usato dei sistemi di wallhack o auto-aim, che abbiano consentito di localizzare con precisione un giocatore che non poteva essere visibile in quel modo dalla streamer, essendo coperto da una collina.