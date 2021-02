Call of Duty: Modern Warfare, Activision accusata di aver rubato un personaggio

Call of Duty: Modern Warfare sembra avere un personaggio copiato da un design già ben stabilito, stando all'accusa di Clayton Haugen, che ha deciso di denunciare Activision, Infinity Ward e Major League Gaming Corp. per aver rubato il design della combattente Mara, che era stata progettata per il suo progetto November Renaissance.

La questione ovviamente è tutta da definire, anche se nelle immagini la somiglianza è piuttosto palese: si tratta in particolare del personaggio di Mara all'interno di Call of Duty: Modern Warfare, che secondo Haugen sarebbe copiata da Cade Janus, uno dei personaggi principali di November Renaissance.





Quest'ultimo è il progetto di un film di fantascienza action affidato a Kickstarter, che durante la produzione ha impiegato la modella/streamer/cosplayer Alex Zedra per interpretare uno dei personaggi principali, tale Cade Janus. Quest'ultima è stata utilizzata come elemento centrale nella creazione dell'immaginario legato al film in molti materiali tra foto e video.

Tutto questo è avvenuto nel 2017, molto prima dell'uscita di Call of Duty: Modern Warfare e della sua combattente Mara. Tuttavia, non si tratta di semplice ispirazione: come riportato da Haugen nell'accusa, Activision ha cercato precisamente Alex Zedra come modella per la promozione di Call of Duty: Modern Warfare e a quanto pare ha richiesto anche il responsabile del makeup che era stato utilizzato per il photoshoot di November Renaissance, gli stessi abiti e anche la stessa acconciatura, il tutto specificamente richiesto a partire dalla immagini che erano state utilizzate per la promozione del progetto di film.

Haugen ha dunque richiesto un risarcimento per l'utilizzo di materiali e idee tratte dalla sua opera ad Activision, Infinity Ward e Major League Gaming Corp, considerando anche come la figura di Mara sia stata utilizzata intensamente per la promozione del gioco. Vedremo come andrà a finire.