Zelda Breath of the Wild: streamer folle lo finisce al 100% senza subire danni

Uno streamer di The Legend of Zelda Breath of the Wild ha completato il gioco al 100% senza mai subire danni. Si tratta di una sfida folle che ha richiesto 32 ore e che ha veramente messo alla prova il giocatore che, annunciando il proprio conseguimento, ha commentato in modo molto semplice: "Mai più!"

Parliamo di Joedun, noto speedrunner. La sua run finale di The Legend of Zelda Breath of the Wild, per darvi un punto di riferimento, è durata 20 ore in meno rispetto alla partita media dei normali videogiocatori. A differenza di un fan qualsiasi, però, Joedun ha completato la trama (eliminando anche le quattro bestie divine, niente scorciatoie), ha sbloccato tutti e 120 i santuari, trovato i 900 semi di Korok (quanti possono dire di averlo fatto?) e completato molteplici sfide secondarie e ottenuto anche altri collezionabili. L'incredibile però è fare tutto senza subire neanche un danno.

Ovviamente non vi è riuscito al primo tentativo, tutt'altro. Joedun ha ricominciato The Legend of Zelda Breath of the Wild più di cento volte prima di riuscire nell'impresa. Tre di questi tentativi, inoltre, erano oltre le 30 ore di gioco, ovvero a un passo dalla fine. In un'intervista a Polygon, lo streamer ha affermato che la parte più complessa della sfida è stato non arrendersi.

Joedun afferma inoltre di essere il primo al mondo ad aver completato The Legend of Zelda Breath of the Wild al 100% senza subire danni. Perché ci ha anche solo provato? "È un buon modo per passare il tempo, ora come ora." Questo il suo commento.

