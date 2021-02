Xbox Game Pass, tra i primi giochi di febbraio c'è Monster Hunter World a sorpresa

Xbox Game Pass ottiene oggi la prima mandata di giochi gratis per gli abbonati previsti per febbraio 2021, e tra questi emerge anche un titolo a sorpresa che non era stato annunciato in precedenza, ovvero Monster Hunter World per Android.

Il celebre action RPG di Capcom è disponibile da molto tempo nel catalogo di Xbox Game Pass per Xbox One e ovviamente giocabile su Xbox Series X|S, ma questa nuova introduzione rappresenta l'aggiunta del gioco nel catalogo in streaming di xCloud, giocabile dunque da dispositivi mobile.

Purtroppo, non si tratta ancora dell'aggiunta di Monster Hunter World su PC, che è atteso da parecchi utenti sul servizio Microsoft, ma se non altro è un notevole allargamento della possibile base d'utenza, con la possibilità di giocare al titolo in questione da qualsiasi dispositivo Android.

Per il resto, si tratta degli altri giochi che erano stati già annunciati nella prima mandata di febbraio, anzi della primissima, visto che altri sono attesi nei giorni successivi. Oggi, 4 febbraio 2021, questi sono dunque i giochi aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass: