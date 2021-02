Xbox Game Pass febbraio 2021, la prima ondata di giochi gratis per PC, Xbox e mobile

Microsoft ha in queste ore annunciato la prima ondata di giochi gratis che arriveranno per gli abbonati Xbox Game Pass a febbraio 2021. Si tratta di una manciata di nuove proposte che saranno disponibili per PC, Xbox e mobile nelle prossime settimane. Si tratta di giochi interessanti come Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Jurassic World: Evolution e Wolfenstein Youngblood. Andiamo a scoprirli tutti.

Come ormai da tradizione, Microsoft ha deciso di annunciare in due scaglioni tutti i giochi che saranno aggiunti al servizio Xbox Game Pass. In questa prima ondata di febbraio sono stati annunciati 7 nuovi giochi, di genere e pedigree molto differenti tra di loro.