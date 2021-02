League of Legends e Wild Rift: trailer e dettagli dell'evento Belva Lunare

Riot ha pubblicato un nuovo trailer e tutti i dettagli dell'evento Belva Lunare che si terrà in League of Legends e in League of Legends: Wild Rift.

Riot ha pubblicato un nuovo trailer e tutti i dettagli dell'evento Belva Lunare. A partire dal 4 febbraio 2021 si comincerà a festeggiare l'anno del bue in League of Legends e in League of Legends: Wild Rift. Ambientato nel 2057, anno del bue, Belva Lunare è un nuovo mondo che unisce città futuristiche e antichi templi. Ogni anno, una belva leggendaria compare per minacciare il Capodanno lunare e ogni anno, una squadra di eroi viene scelta per ergersi a guardiani della festa.

League of Legends Festeggiate l'arrivo dell'anno del bue con nuovi aspetti, chroma, emote e funzionalità in League of Legends, inclusi gli aspetti esclusivi per LoL di Aphelios e Viego Belve Lunari e il ritorno di ARURF! • Due nuovi aspetti esclusivi per League of Legends, Viego Belva Lunare e Aphelios Belva Lunare

• Nuovi aspetti Belva Lunare per Darius, Jarvan IV, Annie, Alistar e Fiora, che potete trovare anche in Wild Rift

• Il ritorno di ARURF, la modalità Fuoco Ultra Rapido (Tutti casuali), senza costi di abilità e con ricariche ridotte

• Più nuovi bordi, premi, icone ed emote all'interno del Pass evento