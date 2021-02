PS5: GameStopZing riceverà nuove scorte settimana prossima, D3 avvisati

Attraverso il suo account Twitter ufficiale GameStopZing ha comunicato che settimana prossima arriverà una nuova scorta di PS5. Queste console saranno distribuite a coloro che sono già in possesso di una prenotazione D3. Le persone che avranno la possibilità di ritirare la console saranno contattate direttamente dalla catena, sole ed esclusivamente attraverso i contatti forniti in fase di prenotazione.

Mentre per gli utenti Xbox Series X|S l'attesa potrebbe essere più lunga del previsto, si parla di una carenza di scorte che durerà fino a fine giugno, Sony ha già rifornito un paio di volte i principali rivenditori nostrani.

GameStopZing riceverà nuove console settimana prossima. Solo che queste sono state già prenotate e saranno distribuite a tutti i possessori di prenotazione D3 in ordine di data di prenotazione.

Ecco il messaggio ufficiale:

"Ciao ragazzi, in merito alle console PS5 prenotate con dicitura D3, vi confermiamo che dalla prossima settimana riceveremo nuove scorte e continueremo a distribuire le console in ordine di data di prenotazione. Continuate a seguirci, vi ricontatteremo personalmente tramite i contatti da voi forniti in fase di prenotazione appena la vostra console sarà disponibile per il ritiro in negozio o spedita presso il vostro domicilio."

Inoltre la catena ricorda di non prestare ascolto a possibili messaggi in arrivo in queste ore: potrebbe trattarsi di una truffa. "Ti ricordiamo che GameStopZing non ti contatterà mai da indirizzi e pagine social non ufficiali. Se pensi di aver ricevuto email, sms o chiamate che non siano state fatte da noi, ti invitiamo a contattare tempestivamente il nostro Servizio Clienti, a questo indirizzo."

Siete stati tra i fortunati?