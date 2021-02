Control Ultimate Edition su PS5 occupa 25 GB, su Xbox 42: la compressione conta?

Control Ultimate Edition occupa su PS5 appena 25 GB, contro i 42,4 GB della versione Xbox Series X|S e i 42,1 GB della versione Xbox One: una differenza sostanziale, che a detta di molti dipende dal sistema di compressione adottato dalla console Sony.

Come scritto nella nostra recensione di Control Ultimate Edition, questa edizione del titolo targato Remedy Entertainment include anche le due espansioni, The Foundation e AWE, il che rende il risultato ottenuto in termini di spazio occupato davvero interessante.

Sony ha integrato un celebre tool di compressione dati negli strumenti di sviluppo di PS5, e pare che sia proprio merito di questa tecnologia se Control Ultimate Edition richiede quasi la metà dello spazio sulla piattaforma Sony rispetto a quella Microsoft.

Chiaramente, se le cose stessero proprio così staremmo assistendo ai primi passi di una feature di straordinaria importanza nell'ambito della generazione appena iniziata, che per via dell'adozione di veloci SSD ha dovuto ridurre le proprie ambizioni in termini di grandezza dello storage.

Insomma, un sistema che consente di comprimere efficacemente i dati, tanto da dimezzare quasi lo spazio occupato da un gioco, potrà fare una grossa differenza da qui ai prossimi anni, quando il sistematico riempimento della memoria diventerà un problema frequente.