PS5, Sony ha integrato un celebre tool di compressione dati negli strumenti di sviluppo

Rad Game Tools, una società specializzata nella creazione di software di supporto per gli sviluppatori, ha annunciato che Sony ha comprato la licenza di Oodle Texture, un celebre software di compressione dati per GPU, per integrarlo con gli strumenti di sviluppo per PS5 e PlayStation 4. In questo modo gli sviluppatori potranno usare questa SDK di serie, senza dover acquistare un'ultieriore licenza. Rad Game Tools ci informa anche che Oodle Texture funziona a meraviglia col sistema di decompressione dati di PlayStation 5, denominato Kraken.

Oodle Texture è compatibile con quasi tutte le piattaforme sul mercato, ovvero PS4, PS5, Xbox, Switch, Windows, Mac e Linux. Si tratta di uno strumento che consente di comprimere i dati che andranno alla GPU del 10% senza perdita di informazioni, mentre con una perdita minima della qualità finale si può arrivare persino a comprimere i file del 20-50%. Si tratta, quindi, di uno strumento fondamentale sia per mantenere accettabili le dimensioni dei file di installazione, sia delle informazioni che devono essere inviate dall'SSD alla GPU.

A quanto capiamo dal recente tweet di Rad Games Tools, però, solo Sony ha deciso di rendere questo formato uno standard per tutti gli sviluppatori PS5 e PlayStation 4. Avendo acquisito una licenza "globale" tutti gli sviluppatori potranno sfruttare questa possibilità direttamente dagli strumenti di sviluppo di PlayStation 5 e PS4, senza ulteriori esborsi. Oodle Texture, inoltre, sembra sia perfettamente compatibile col sistema di decompressione proprietario di PS5, un elemento che dovrebbe garantire alla console next-gen di Sony una capacità di spostamento e gestione dei dati davvero notevole.

Graciously, Sony has obtained a license for Oodle Texture for all PS4 and PS5 developers!! On PS4 or PS%, you can use Oodle Texture to convert Sony's GCN format!! And of course, it all works incredibly with the PS5's built-in hardware Kraken decoder.