Call of Duty: Warzone, come ottenere la minigun nel Bunker 11

Call of Duty: Warzone nasconde diversi segreti, estremamente interessanti per i giocatori di tutte le piattaforme. Per esempio: lo sapete che a partire dalla Stagione 4 il Bunker 11 nasconde un'arma unica, cioè la minigun? In questa breve guida vi spiegheremo proprio come ottenere la minigun. La procedura non è né semplice né lineare: mettetevi comodi e continuate a leggere, dunque.

La minigun di Call of Duty: Warzone, anche nota come mitragliatrice, è un'arma molto potete. Attualmente è custodita nel Bunker 11, quindi è lì che deve recarsi il giocatore per poterla aggiungere alla propria collezione. Vi abbiamo già spiegato come trovare tutti i bunker di Call of Duty: Warzone, ma il punto non è questo; è l'accesso stesso al Bunker 11, difatti, ad essere ostico.

Il giocatore dovrà risolvere una sorta di minigioco all'interno della mappa di gioco: ascoltare un telefono per attivare la missione / procedura, poi altri tre telefoni con i codici di accesso al Bunker, infine sbloccare il bunker 11 e accedervi per raccogliere l'ambito premo. L'immagine qui di seguito riportata vi mostra la posizione dei telefoni per attivare la missione (in blu), poi quelli da utilizzare per sbloccare il vault (in rosso), da ultimo la posizione del bunker 11 (in verde).

Il telefono di attivazione vi spiegherà, secondo il codice morse, quali sono i telefoni di vostro interesse (variano da giocatore a giocare, dunque il percorso non è univoco per tutti). A quel punto voi rintraccerete sulla mappa i telefoni specifici per i vostri numeri, sbloccando così il bunker 11. Dato che la procedura è in russo, ecco la corrispondenza tra numero e rispettiva pronuncia. Se sentite "pyat", ad esempio, il significato sarà "cinque".