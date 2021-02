Xbox Series X e S: la carenza di scorte durerà fino a fine giugno

Microsoft si aspetta che la carenza di scorte di Xbox Series X e S duri fino alla fine di giugno. Durante l'ultimo resoconto finanziario il CEO Satya Nadella aveva parlato di problemi fino ad aprile, ma ora il capo delle Investor Relations della compagnia, Mike Spencer, ha rettificato affermando che la situazione si normalizzerà probabilmente a fine giugno.

Il dirigente ne ha parlato in un'intervista rilasciata al New York Times, quindi in una circostanza che non lascia adito a troppe interpretazioni delle sue parole. La sostanza è che per avere a breve una console di nuova generazione della casa di Redmond bisogna armarsi di pazienza e seguire la riapertura delle vendite nei vari negozi, prenotando quando possibile.

Il primo anno della next-gen è decisamente problematico, considerando che anche la concorrenza è nelle stesse condizioni, ossia anche per PS5 si registra ancora una carenza cronica della scorte. In entrambi i casi si tratta di un buon segno, perché significa che c'è una grande domanda delle due console. Peccato per fenomeni come quello del bagarinaggio, che finiscono per complicare ulteriormente le cose.