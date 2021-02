PS5: fino al 15% delle console sono state rivendute dai bagarini nei soli USA

Tra il 10% e il 15% delle PS5 vendute in USA sono poi state rivendute online dai bagarini. Questo è quanto afferma un nuovo rapporto del Data Engineer Michael Driscoll. Il rapporto è stato basato sulla base di migliaia di vendite avvenute tramite eBay e StockX fino alla data 16 gennaio 2021.

Driscoll ha incluso solo le PS5 realmente vendute, ha escluso ogni annuncio che includeva termini comuni per le truffe, ogni account con un feedback basso e ha rimosso tutti i risultati con prezzo di vendita inferiore a quello di listino (grande indicatore di una potenziale truffa). Il suo conteggio lo ha portato a ottenere una cifra di 157.000 PS5.

Questo significa che il 7.06% delle PS5 vendute negli USA (2.067 milioni di unità secondo i dati di VGChartz) sono state rivendute dai bagarini online. A questo punto, con un procedimento simile, ha verificato le vendite su OfferUp, Facebook Marketplace e Graiglist ed è giusto alla conclusione che tra il 10% e il 15% delle PS5 vendute in USA sono finite in mano ai bagarini.

Tramite questo report possiamo anche scoprire che il prezzo medio per una PS5 Digital Edition rivenduta dai bagarini è di 799 dollari (il doppio del prezzo di partenza), mentre il prezzo medio di una PS5 Standard è di 849 dollari (1.7 volte il valore originale). Driscoll afferma inoltre che i bagarini USA hanno guadagnato 43.2 milioni di dollari, mentre eBay, PayPal e StockX hanno guadagnato 15.9 milioni di dollari nel processo di rivendita.

Ovviamente si parla di stime, anche perché Sony non ha mai svelato il numero ufficiale di PS5 vendute dal lancio, quindi non dobbiamo prendere questi risultati come veritieri fino all'unità. Ci permettono comunque di capire in modo generico quali sono le dimensioni di questo fenomeno.

In Giappone i bagarini non sono un problema enorme, ma la richiesta è talmente grande e l'offerta talmente bassa che all'arrivo di nuove scorte una folla è impazzita e la polizia è intervenuta.