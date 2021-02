Fortnite: The Mandalorian vedrà l'arrivo di nuovi contenuti

Fortnite, il battle royale di Epic Games, sembra essere pronto a ricevere nuovi contenuti a tema The Mandalorian. O almeno questo è ciò che possiamo capire guardando il nuovo brevissimo teaser apparso sulla pagina Twitter ufficiale di Fortnite. Potete vederlo voi stessi in calce.

Il filmato mostra Mando che guarda un ologramma dedicato a una nuova offerta di lavoro. Nella serie originale di Disney, il Mandaloriano si guadagna da vivere come cacciatore di taglie prima che la sua vita venga sconvolta da "Il Bambino", soprannominato dai fan "Baby Yoda". All'interno di Fortnite, sia Mando che Il Bambino hanno fatto la propria comparsa da tempo. Anche la navetta del personaggio è apparsa nel gioco.

Non è quindi chiaro cosa voglia fare Epic Games: potrebbe esserci qualche nuovo personaggio legato a The Mandalorian in arrivo, oppure nuovi contenuti dedicati al personaggio, come ad esempio nuove sfide oppure nuove armi od oggetti mitici. È anche possibile che questo teaser sia solo una prima parte di un più lungo filmato che, in realtà, svelerà un personaggio completamente slegato all'universo di Star Wars.

Per il momento è impossibile saperlo: possiamo solo attendere che Epic Games rilasci nuove informazioni ufficiali. Nel frattempo, vi ricordiamo che è disponibile l'emote da ballo Gangnam Style all'interno del negozio del battle royale.

Infine, vi segnaliamo che il CEO di Apple, Tim Cook, dovrà rilasciare una deposizione di ben 7 ore sul caso di Fortnite vs Apple.