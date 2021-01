Fortnite: Gangnam Style è ora uno dei balli del battle royale

Come indicato da Epic Games tramite l'account Twitter ufficiale di Fortnite - potete vederlo voi stessi in calce -, all'interno del battle royale è ora disponibile l'emote da ballo Gangnam Style, basata sulla canzone di PSY, che ad oggi conta quasi quattro miliardi di visualizzazioni nel video ufficiale su YouTube.

Prima ancora dell'annuncio ufficiale di Epic Games in occidente, l'account coreano di Fortnite aveva mostrato un personaggio che eseguiva la Gangnam Style all'interno dell'isola di Fortnite. Inizialmente non era chiaro se si sarebbe trattato di un'esclusiva dei giocatori coreani (PSY è coreano, ricordiamolo) o se sarebbe arrivata in tutto il mondo. Rapidamente, comunque, un dataminer è stato in grado di trovare un'immagine dedicata al ballo e a condividerla.

Si supponeva che entro la giornata di oggi sarebbe stata resa disponibile e, infatti, così è stato. Il ballo Gangnam Style è stato aggiunto all'interno del negozio oggetti di Fortnite e può essere acquistato. Ovviamente ci sono vari altri oggetti in vendita, ma per il momento questo è quello più interessante per molti giocatori. Immaginiamo che molti celebreranno le proprie vittorie in perfetto stile PSY nelle prossime settimane, prima di passare ad altro.

Se siete amanti delle battaglie reali, vi segnaliamo che Pinball FX diventa un battle royale next-gen: nessuno è salvo dallo stile Fortnite. Infine, secondo un noto streamer e YouTuber, Capitolo 3 inizierà tra un mese con la fine della Stagione 5. Ci possiamo credere?