Pinball FX diventa un battle royale next-gen: nessuno è salvo dallo stile Fortnite

Tramite un trailer, Zen Studios ha annunciato che è in sviluppo una nuova versione next-gen della sua serie Pinball FX. Il team di sviluppo afferma che questo progetto è "il più ambizioso mai realizzato fino ad oggi". Inoltre, all'interno del gioco ci sarà anche una nuova modalità Battle Royale, nominata molto semplicemente Pinball Royale. Sappiamo che si tratterà di una modalità "ispirata al gameplay in stile battaglia reale".

Zen Studios spiega che "Pinball FX includerà una nuova modalità carriera, delle modalità sfida, un sistema di clan, grafica migliorata e molto altro. Leghe, tornei e gioco competitivo sono stati ricalibrati per unire la community in modi unici; eventi live e contenuti stagionali continueranno a introdurre qualcosa di nuovo."

Ovviamente, parlando di un Pinball FX, i tavoli da gioco saranno sempre al centro dell'esperienza e Zen Studios promette "tavoli originali basati su famose IP che saranno svelate in futuro". Attualmente sappiamo solo che il gioco dovrebbe uscire entro la fine del 2021, a meno di ritardi. Non sono state specificate le piattaforme di riferimento e non è stato indicato un vero e proprio nome ufficiale.

Considerando che l'uscita dovrebbe avvenire quest'anno, ci aspettiamo che Zen Studios illustri nuovi dettagli su questo nuovo Pinball FX next-gen nell'arco dei prossimi mesi. Per ora possiamo solo attendere.

