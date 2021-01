Cyberpunk 2077, hotfix 1.11 disponibile su PC, PS4 e Xbox: risolve bug della patch

È disponibile l'hotfix 1.11 per Cyberpunk 2077, un aggiornamento realizzato rapidamente da CD Projekt RED per risolvere principalmente il bug spuntato insieme alla patch 1.1.

Come riportato, la patch 1.1 di Cyberpunk 2077, ovverosia l'atteso update di gennaio, ha risolto una serie di problematiche e cominciato a migliorare le performance del gioco su console, ma contemporaneamente ha dato vita a un grave bug che poteva causare il blocco dei progressi.

Accadeva in pratica che, durante la missione Down on the Street, il nostro personaggio rimanesse in attesa di un dialogo che non avveniva mai. La cosa grave è che anche tornare a un salvataggio precedente non risolveva il problema.

L'hotfix risolve appunto la questione, ripristinando peraltro la disposizione casuale degli oggetti allo stato precedente l'ultimo aggiornamento: anche su quel fronte si erano registrate parecchie lamentele, evidentemente.

A questo punto non resta che attendere l'update di febbraio, che in teoria dovrebbe focalizzarsi sulle prestazioni del gioco su PS4 e Xbox One.