The Witcher sconfitto: ecco qual è la serie originale Netflix di maggior successo

È ufficiale, The Witcher è stato sconfitto: non è più la serie originale Netflix di maggior successo. La compagnia di video streaming ha infatti annunciato che il trono è stato conquistato da Bridgerton, recente serie dedicata alla nobiltà inglese e a tutti gli intrighi amorosi dei suoi membri più illustri.

Netflix ha affermato che Bridgerton è stato "guardato" (non è ancora chiaro quale sia la metrica precisa per questo conteggio) da circa 82 milioni di persone sin dal lancio. Questo significa che supera il record di The Witcher di dicembre 2019 che aveva catalizzato l'attenzione di 76 milioni di spettatori nell'arco dei suoi primi 28 giorni.

Netflix sta ottenendo un successo dopo l'altro nell'ultimo periodo. La serie francese Lupin è entrata nelle case di ben 70 milioni di persone. Mentre The Queen's Gaming (La Regina degli Scacchi) ha superato i 62 milioni di visualizzazioni. The Witcher era ancora il primo, ma Bridgerton ha superato il cacciatore di mostri mutante. L'amore batte la violenza, quindi?

In ogni caso, sono state confermate le seconde stagioni sia di The Witcher che di Bridgerton, quindi i fan di entrambi i generi possono dormire sonni tranquilli. Se volete sapere precisamente quali sono le novità in arrivo, ecco i nuovi film e serie TV di febbraio 2021 di Netflix.

Infine, vi segnaliamo Netflix ha annunciato una serie animata basata sui videogiochi di Tomb Raider.