PS5: le offerte hanno ora una sezione dedicata nel PS Store, finalmente

Finalmente, dopo due mesi dall'uscita della console, Sony Interactive Entertainment ha aggiunto una sezione Offerte all'interno del PS Store di PS5. Ora, potremo in modo semplice e veloce navigare tra gli sconti disponibili per i giochi PS4 e PS5. L'aspetto di questa sezione, come potete vedere dall'immagine in cima alla notizia e da quella in calce, segue ovviamente lo stile del resto del negozio digitale della console next-gen.

Tramite il menù superiore del PS Store, è possibile accedere alla varie sottosezioni e, ora, appare anche "Promozioni". All'interno troviamo le promozioni in evidenza del momento, come le offerte settimanali e quelle periodiche per i giochi PS5 e PS4, oltre a una sezione dedicata agli sconti esclusivi dedicati agli abbonati del PlayStation Plus.

Entrando in una specifica selezione di sconti, ci ritroviamo nel classico blocco di giochi in righe e colonne, come potete vedere in calce, con tutti i giochi PS4 e PS5 in offerta. Possiamo vedere quanto costano in questo momento, rispetto al prezzo di partenza, e viene anche indicato se tali giochi sono presenti nel nostro abbonamento PS Plus (già reclamati) o se sono disponibili all'interno del nostro PS Now, per evitare "acquisiti inutili". È ovviamente possibile ordinare l'elenco secondo le classiche categorie (alfabetico, di prezzo, di uscita, con varianti crescenti e decrescenti).

Si tratta, in poche parole, di una struttura estremamente classica e senza novità o particolarità. Stupisce quindi che Sony abbia impiegato mesi prima di inserirla. Ciò che conta, comunque, è che la sezione offerte del PS Store di PS5 sia finalmente disponibile. Sommata alla possibilità di creare una lista dei desideri direttamente sulla console (su PS4 non era possibile), PlayStation 5 è ora il luogo migliore dove usare il PS Store, seguito direttamente dall'applicazione mobile. Il front store desktop, invece, rimane il meno utile.

