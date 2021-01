Halo infinite: 343 Industries dice che ogni arma e strumento ha uno scopo specifico

Come promesso, 343 Industries è tornata a parlare di Halo infinite. Nello specifico lo studio ha cominciato a delineare la filosofia che ha guidato la creazione delle fasi "sandbox" dell'atteso ritorno di Master Chief su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Uno dei punti focali dello sviluppo è stato il tentativo di dare ad ogni arma e ad ogni strumento inseriti all'interno del gioco uno scopo specifico che offra ai giocatori l'impressione di avere dei vantaggi, senza per questo distruggere l'intera esperienza, sbilanciando il gameplay.

A parlare sono stati i membri del team sandbox, ovvero quella parte della mappa di Halo Infinite che sarà aperta e darà ai giocatori maggiore libertà di azione, Quinn DelHoyo, Tim Temmerman, David Price e Bryan Berryhill. Il team di 343 Industries ha paragonato il combattimento di Halo ad una danza che è stata disegnata "per dare ai giocatori la sensazione di avere la vittoria o la sconfitta nelle proprie mani". Su questa base i designer hanno creato degli elementi nei livelli sandbox che, se usati nel modo corretto, espanderanno ulteriormente questo concetto.

Ogni arma, veicolo o oggetto, però, deve avere uno scopo e un vantaggio ben preciso, che il giocatore dovrà sfruttare. Ma questo vantaggio non deve essere disruttivo e prevalere sugli altri elementi del gameplay. "Quanto creiamo l'equipaggiamento, scegliamo sempre quelli che completano e migliorano il ciclo di combattimento di base, spingendo i confini quel tanto che basta per sentirsi più forti senza essere invincibili", ha detto Temmerman."Abbiamo creato equipaggiamento che possa essere abbinato a mappe, modalità, armi e veicoli in modi nuovi ed efficaci".

Un altro elemento chiave è stato il creare un qualcosa che sia semplice da apprendere, ma che consenta di essere più efficaci man mano che la conoscenza dei vantaggi offerti da questi strumenti migliora. Halo infinite, inoltre, avrà diversi tipi di munizioni, oltre che offrirà la possibilità di rimappare completamente i controlli.

Ancora non sappiamo quando sarà annunciata la nuova data di Halo Infinite, ma adesso che è ripartita la macchina comunicativa, speriamo di vedere qualcosa di nuovo presto.