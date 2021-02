Scarlet Nexus, il terzo videodiario ci parla dei nemici

Bandai Namco ha pubblicato il terzo videodiario di Scarlet Nexus per parlarci dei nemici che dovremo affrontare nel gioco, spiegandoci la loro origine e parlando della loro fame di cervelli umani.

Queste misteriose creature sono piovute sulla Terra da una strana nebbia e hanno iniziato a fare strage di esseri umani. Questi ultimi sono riusciti a sopravvivere con grande difficoltà, ma hanno trovato un modo per combatterli, pur non sapendo ancora da dove vengano e perché abbiano attaccato.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Scarlet Nexus, in cui Aligi Comandini ha scritto:

Anche se il colpo d'occhio non è dei migliori, Scarlet Nexus ci è parso un titolo davvero promettente, con un sistema di combattimento ricco di possibilità, e un mondo di gioco ben tratteggiato. Se ben gestito, potrebbe risultare una gradevolissima sorpresa per gli amanti dell'azione, e non vediamo l'ora di giocarlo più a fondo.